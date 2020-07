Spal, i convocati di Di Biagio per l’Hellas Verona (Di mercoledì 29 luglio 2020) In vista della gara di oggi contro l’Hellas Verona, Di Biagio, allenatore della Spal, ha diramato la lista dei convocati. Queste le sue scelte alla penultima giornata di campionato: Portieri: Letica, Meneghetti, ThiamDifensori: Bonifazi, Cionek, Fares, Felipe, Iskra, Salamon, Tomovic, VicariCentrocampisti: D’Alessandro, Dabo, Kryeziu, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, ValotiAttaccanti: Cuellar, Di Francesco, Horvath, Petagna I Biancazzurri convocati per Hellas Verona – Spal.#MaiSola #ForzaSpal pic.twitter.com/FtUzaWUUrd — Spal (@Spalferrara) July 29, 2020 Foto: profilo twitter Spal L'articolo Spal, i convocati di Di ... Leggi su alfredopedulla

Il tecnico della Spal, Luigi Di Biagio, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato contro l'Hellas Verona, in programma mercoledì 29 luglio alle ore 19:30.

