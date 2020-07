Sassuolo-Genoa, Nicola: “Oggi abbiamo perso tutto, mi dispiace per la gente” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Clamoroso scivolone per il Genoa che viene travolto dal Sassuolo.Sul campo del Mapei Stadium, in occasione della trentasettesima giornata di Serie A, è andata in scena la sfida tra il Sassuolo e il Genoa: i neroverdi hanno travolto i loro avversari con il risultato di 5 a 0 grazie ai gol di Traoré, Domenico Berardi, Raspadori e la doppietta del solito Francesco Caputo. Una sconfitta pesantissima per i rossoblù che adesso potrebbero rischiare addirittura di retrocedere in Serie B considerata la vittoria del Lecce.Al termine del match il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua amarezza per la pesante sconfitta ... Leggi su mediagol

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 3-0 SPAL Lazio 2-0 Brescia Sampdoria 1-4 AC Milan Sassuolo 5-0 Genoa Udinese 1-2 Lecce - TuttoMercatoWeb : Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: Traoré al posto di Boga. Nicola con Pinamonti-Pandev - Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - Gazzetta_it : #SassuoloGenoa, le #pagelle #Berardi è bellezza, 8. #Masiello fa disastri: 4 - VotiFanta_ : Gazzetta voti fanta 37 giornata fantacalcio: Fiorentina Bologna, Torino Roma, Cagliari Juventus, Sassuolo Genoa, La… -