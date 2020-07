Piazza Affari in rosso. Borse europee prudenti in vista FOMC (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Si confermano caute le Borse europee, che continuano gli scambi sulla parità, mentre viaggia ancora in contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione negativa. L’attenzione del mercati è sulla Fed, più che altro su quello che dirà Powell stasera. Operatività distratta mentre fluiscono copiose le trimestrali in USA, Europa ed Italia. Ingessato il cambio Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,173. Stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.955,7 dollari l’oncia. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +150 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,00%. Tra gli indici di Eurolandia piatta ... Leggi su quifinanza

Piazza Affari in calo per la sesta seduta di fila, una scia negativa che si spiega con la rinnovata cautela sull’impatto del coronavirus. Questa sera si attendono le indicazioni della Fed La Borsa ita ...

Piazza Affari in ulteriore calo in attesa della Fed. Il Ftse mib cede lo 0,69%, il Ftse Italia All Share lo 0,63% mentre il Ftse Italia Star sale dell’1,03%. Relatech si muove a ridosso della media mo ...

