Perché riportiamo un meteorite su Marte? (Di mercoledì 29 luglio 2020) (foto: Detlev van Ravenswaay via Getty Images)Un frammento di un meteorite proveniente da Marte sta per essere riportato sul pianeta rosso dal rover Perseverance della missione Mars 2020, che verrà lanciato giovedì 30 luglio 2020. Si tratta della prima volta in cui una missione compie questo genere d’operazione. Il frammento, originato su Marte circa 600-700mila anni fa, è il meteorite Sayh al Uhaymir 008 (o SaU 008), atterrato sulla Terra probabilmente mille anni fa. La partenza del rover con un razzo Atlas della United Launch Alliance è prevista da Cape Canaveral, in Florida, il 30 luglio alle 13:50 ora italiana. Il frammento sarà utile al rover Perseverance (che è il successore di Curiosity) per calibrare alcuni strumenti e per studiare meglio altre ... Leggi su wired

doncastervgirl_ : -dicono che abbia detto qualcosa tipo “vi faccio vedere io la vacanza quando andiamo a San Salvo, la casa, non come… - ThedyStefano : RT @francoliver2: Abbiamo la flotta di fregate più grande del mondo, perché non riportiamo a casa questo lerciume? - theless_iknow_ : Riportiamo alla luce il mio meme preferito perché a quanto pare è la giornata adatta ??#BTSISCOMING - anto_galli4 : RT @francoliver2: Abbiamo la flotta di fregate più grande del mondo, perché non riportiamo a casa questo lerciume? - Chiaraema1 : RT @francoliver2: Abbiamo la flotta di fregate più grande del mondo, perché non riportiamo a casa questo lerciume? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché riportiamo Perché riportiamo un meteorite su Marte? Wired.it