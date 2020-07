Perché autorizzare il processo a Salvini sul caso Open Arms (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il 30 luglio prossimo il Senato tornerà a decidere se il Tribunale dei Ministri di Palermo possa o meno procedere nei confronti dell’ex ministro degli interni Sen. Matteo Salvini, questa volta in relazione alla vicenda della nave Open Arms.Ritenendo che questa procedura costituisca un evento di notevole rilievo per il nostro ordinamento costituzionale, con un peso giuridico e istituzionale fortissimo, Italiastatodidiritto ha trasmesso a tutti i Senatori un articolato parere giuridico redatto dai professori Eugenio Bruti Liberati, Fabrizio Cassella, Dino Rinoldi e Aldo Travi.Il dibattito infatti appare orientato soprattutto da valutazioni di ordine politico, ma il Senato dovrebbe assumere una decisione orientata essenzialmente dai canoni del diritto.La legge prevede che i senatori possano negare l’autorizzazione ... Leggi su huffingtonpost

LEUsceptist : RT @queequeg1901: Ma che sociopatico può autorizzare un concerto e poi indignarsi perché non si rispettano le distanze? Questo qua non è un… - queequeg1901 : Ma che sociopatico può autorizzare un concerto e poi indignarsi perché non si rispettano le distanze? Questo qua no… - powertoalpacas : @VNTina95 esatto. spero che considerino di farsi autorizzare perché è un'idea molto carina e per certe cose (comeba… - powertoalpacas : @VNTina95 però se riuscissimo a farla autorizzare sarebbe fantastico, anche perché dicono che sia fatta bene - Aury_kyu : RT @VNTina95: ARMY ma perche non proviamo a fare autorizzare la rivista?? Saremmo i primi in Europa ad avere una rivista interamente dedic… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché autorizzare Decreto Rilancio, Gostoli: «Serve una svolta, il tempo non è una variabile indipendente» Centropagina