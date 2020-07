«Ogni anziano è tuo nonno»: compi per lui un gesto di tenerezza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza nei confronti degli anziani che si sentono soli: è questo l’obiettivo della campagna “Ogni anziano è tuo nonno”, promossa dal Dicastero vaticano per i laici, la famiglia e la vita ispirata dalle parole del Papa all’Angelus di domenica scorsa. Leggi su vanityfair

Papa Francesco invita i giovani, e non solo, a compiere un gesto di tenerezza per gli anziani. Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita lancia l'hshtag #sendyourhug, per inviare abbracci virtua ...