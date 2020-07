“Non lo sapeva nessuno, lo aveva nascosto…”. Harry d’Inghilterra, la soffiata arriva solo ora. Che bomba! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Harry e Meghan Markle stanno nuovamente oltrepassando una bufera mediatica (ammesso che fossero già usciti da quella vecchia). Stavolta il tornado pare non averlo scagliato la Markle, ma è stato causato dal lancio di una nuova biografia-bomba non ufficiale. Quando si scrive “non ufficiale” solitamente si intende che le fonti e chi si è occupato di scrivere non hanno un legame né un’autorizzazione con i protagonisti di cui si scrive, in questo caso Meghan e Harry. Qualche vocina avvelenata ha sussurrato di un possibile loro coinvolgimento con la stesura del libro… anche se loro, ad oggi, hanno sempre negato e stra negato. Il libro è stato scaglionato in “episodi”, lanciati periodicamente su Times e Sunday Times. Per il momento le puntate già uscite ci hanno già regalato ... Leggi su caffeinamagazine

