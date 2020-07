Manchester City-Real Madrid, dall’Inghilterra: “Preoccupazione per positività Mariano Diaz” (Di mercoledì 29 luglio 2020) C’è preoccupazione in casa Citizens a seguito della situazione epidemiologica in Spagna che ha coinvolto direttamente anche il Real Madrid. In vista del ritorno degli ottavi di Champions in programma il 7 agosto all’Etihad Stadium, stando a quanto riportato dal Daily Mail il Manchester City avrebbe esternato preoccupazione in merito alla positività al Covid-19 di Mariano Diaz. Il calciatore è stato immediatamente isolato e salterà quasi sicuramente la sfida in Inghilterra. Leggi su sportface

