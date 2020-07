Litiga per strada con la fidanzata, poi aggredisce gli agenti intervenuti: nei guai un minorenne (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stavano Litigando animosamente per strada al Libertà, tanto da richiedere l'intervento della polizia. All'arrivo degli agenti, però, un 17enne ha dato in escandescenze e si è scagliato contro gli ... Leggi su baritoday

sofijapetrova : RT @riverdenbrough: quando sofija litiga con gli altri: ok fai il cazzo che ti pare ciao quando sofija litiga con me: dai non puoi essere… - riverdenbrough : quando sofija litiga con gli altri: ok fai il cazzo che ti pare ciao quando sofija litiga con me: dai non puoi es… - 81_ugo : @Sardanapalooo @tempoweb Speriamo speriamo speriamo...ad occhio non mi pare che i vari gruppi/cordate etc etc si st… - baritoday : Litiga per strada con la fidanzata, poi aggredisce gli agenti intervenuti: nei guai un minorenne… - _A_mors : @gustinicchi L'altro ieri ho parlato con due 'signore' convinte che Trump sia l'anticristo. Io ho semplicemente det… -

Ultime Notizie dalla rete : Litiga per Litiga per strada con la fidanzata, poi aggredisce gli agenti intervenuti: nei guai un minorenne BariToday Emergenza fino al 15 ottobre. Dietro il covid, Conte vuol fare le riforme da solo?

Dunque, l’Italia resterà in emergenza fino al 15 ottobre. Si teme una nuova pandemia, quindi bisogna ricorrere ai ripari e prevenire. Emergenza fino al 15 ottobre. Una parte della maggioranza storce l ...

Rumore e lavatrice infastidiscono vicini

La metà delle controversie tra vicini in Svizzera riguarda i rumori molesti. Al secondo posto nella classifica vi sono i problemi legati alla lavanderia in comune. I più litigiosi sono i ticinesi e ro ...

Dunque, l’Italia resterà in emergenza fino al 15 ottobre. Si teme una nuova pandemia, quindi bisogna ricorrere ai ripari e prevenire. Emergenza fino al 15 ottobre. Una parte della maggioranza storce l ...La metà delle controversie tra vicini in Svizzera riguarda i rumori molesti. Al secondo posto nella classifica vi sono i problemi legati alla lavanderia in comune. I più litigiosi sono i ticinesi e ro ...