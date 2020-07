L’Inter cercherà di evitare che la Juventus acquisti Pinamonti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tra i vari giocatori che l’Inter ha in prestito c’è anche Andrea Pinamonti, che dall’anno scorso gioca tra le file del Genoa. Quest’anno non è stato molto fortunato per il classe 1999 che pur avendo accumulato 30 presenze ha realizzato solamente cinque reti. È ormai evidente che non rientrava nei piani dell’Inter e Preziosi dovrà … L'articolo L’Inter cercherà di evitare che la Juventus acquisti Pinamonti Leggi su dailynews24

