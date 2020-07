L’indagine per epidemia colposa nel caso dei test sierologici a Pavia (Di mercoledì 29 luglio 2020) C’è anche l’epidemia colposa, oltre a peculato e turbata libertà del procedimento, tra le ipotesi di reato sulle quali sta indagando la Procura della Repubblica di Pavia in merito all’accordo tra il Policlinico San Matteo e la Diasorin per l’effettuazione dei test sierologici per la diagnosi da Covid-19. A darne notizia è oggi il quotidiano “La Provincia pavese”. L’indagine per epidemia colposa nel caso dei test sierologici a Pavia I magistrati stanno cercando di capire se il ritardo nella partenza dei test sierologici (solo a fine aprile) possa aver contribuito al mancato contenimento della diffusione del ... Leggi su nextquotidiano

