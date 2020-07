Le cose che non tornano sul conto alle Bahamas di Attilio Fontana (Di mercoledì 29 luglio 2020) La versione del presidente della Lombardia sugli oltre 5 milioni depositati in un paradiso fiscale contiene diverse contraddizioni e incongruenze Leggi su ilpost

teatrolafenice : ?? «Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili» (Seneca). Buongiorn… - VittorioSgarbi : #coronavirus Ci sono diverse verità, non solo una. C'e' quella di chi dice che nei nostri ospedali non c'è più il C… - FerzanOzpetek : #In un luogo dove non ho mai viaggiato, gioiosamente oltre ogni esperienza i tuoi occhi hanno il loro silenzio: nel… - Mender29 : a comprare la carta igienica ,il sapone e lo scottex che sono cose indispensabili.Ovviamente è una provocazione ,pe… - AnnaMariaCastel : RT @trxtrx1: Questa dell'Emilia Romagna è una di quelle che dice le più grandi banalità con un enfasi tale da farle sembrare quasi cose imp… -

Ultime Notizie dalla rete : cose che Le cose che non tornano sul conto alle Bahamas di Attilio Fontana Il Post Ghost of Tsushima, su Metacritic è record di voti positivi dagli utenti

Ghost of Tsushima ha conquistato gli utenti su Metacritic, stabilendo un record di voti positivi per un titolo PS4: ecco i dettagli. Ghost of Tsushima ha stabilito un sorprendente record su Metacritic ...

Il progetto Lucus rallenta sul prato di Monteluco

Impantanato. In mezzo all'erba della "spiaggia degli spoletini". Il progetto di riqualificazione di Monteluco, grazie ai quasi 700 mila euro di fondi stanziati due anni fa dal Piano di sviluppo rurale ...

Ghost of Tsushima ha conquistato gli utenti su Metacritic, stabilendo un record di voti positivi per un titolo PS4: ecco i dettagli. Ghost of Tsushima ha stabilito un sorprendente record su Metacritic ...Impantanato. In mezzo all'erba della "spiaggia degli spoletini". Il progetto di riqualificazione di Monteluco, grazie ai quasi 700 mila euro di fondi stanziati due anni fa dal Piano di sviluppo rurale ...