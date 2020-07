Lazio, Immobile: “Record di Higuaìn? Sono ancora in corsa” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Odio quando devo per forza fare gol come oggi, ma era importante riuscirci per superare Lewandowski e staccare Ronaldo. I miei compagni hanno fatto di tutto per farmi segnare, adesso ci aspetta una partita difficilissima a Napoli per migliorare la nostra situazione in classifica“. Lo ha dichiarato l’attaccante italiano Ciro Immobile che, con il gol numero 35 rifilato al Brescia con la sua Lazio, è salito in testa alla classifica della Scarpa d’Oro e si è portato a -1 dal record di Gonzalo Higuaìn in un campionato. “Il record di Higuain? Questa sera potevo fare un gol in più – ha spiegato la punta a Sky Sport – ma il portiere è stato davvero bravo, li becco tutti io. Sono ancora in corsa, anche se mi viene più facile quando gioco per i ... Leggi su sportface

