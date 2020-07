L’annuncio di Sandra Lonardo: “Lascio Forza Italia. Non posso convivere con Salvini” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Una decisione che ormai era nell’aria. Almeno dopo l’autosospensione in seguito alla polemica scoppiata con Fulvio Martusciello, in relazione alla partecipazione della Lonardo a un convegno a sostegno di Vincenzo De Luca. Sandra Lonardo dichiara di lasciare ufficialmente Forza Italia. “Signora Presidente, la prego di prendere atto che, da questo momento, lascio il Gruppo di Forza Italia e chiedo di entrare nel Gruppo Misto”. Inizia così la missiva indirizzata al Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, con la quale la senatrice Lonardo annuncia il suo abbandono a Forza Italia. “Una decisione non semplice – prosegue la ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : L’annuncio Sandra Pierluigi Diaco: sentimenti e animali, la mia tv verso la normalità Corriere della Sera