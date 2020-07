La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: “Potrebbe essere l’inizio di una seconda ondata” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Germania trema. Dopo un periodo di relativa calma nelle ultime 24 ore in Germania sono stati registrati 633 nuovi casi di coronavirus, quasi il doppio rispetto al giorno precedente. A renderlo noto è stato il direttore dell’Istituto Robert Koch (Rki), Lothar Wieler, che ha definito “molto preoccupanti” gli ultimi sviluppi nel paese. L’ombra di una seconda ondata di contagi si allunga sulla Germania: nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 633 nuovi casi di coronavirus dopo un periodo di relativa calma. A renderlo noto è stato il direttore dell’Istituto Robert Koch (Rki), Lothar Wieler, che ha definito “molto preoccupanti” gli ultimi sviluppi nel paese, con la ripresa ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: “Potrebbe essere l’inizio di una seconda ondata” - Giancar70336148 : RT @fanpage: La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: “Potrebbe essere l’inizio di una seconda ondata” - yoygiada : RT @fra_tante: La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: Potrebbe essere l'inizio di una seconda ondata . CONTINUANO A TERRORIZZARCI.. C… - albiuno : RT @fra_tante: La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: Potrebbe essere l'inizio di una seconda ondata . CONTINUANO A TERRORIZZARCI.. C… - patriziagatto3 : RT @fra_tante: La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: Potrebbe essere l'inizio di una seconda ondata . CONTINUANO A TERRORIZZARCI.. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania trema La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: “Potrebbe essere l’inizio di una seconda ondata” Fanpage.it La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: “Potrebbe essere l’inizio di una seconda ondata”

L'ombra di una seconda ondata di contagi si allunga sulla Germania: nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 633 nuovi casi di coronavirus dopo un periodo di relativa calma. A renderlo noto è ...

Scoperto nel Regno Unito il primo gatto domestico col Coronavirus: è il primo

Un gruppo di scienziati dell'Università di Glasgow ha identificato nel Regno Unito un gatto infettato da Sars-Cov-2, il nuovo Coronavirus che sta facendo tremare il mondo. La scoperta è stata effettua ...

L'ombra di una seconda ondata di contagi si allunga sulla Germania: nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 633 nuovi casi di coronavirus dopo un periodo di relativa calma. A renderlo noto è ...Un gruppo di scienziati dell'Università di Glasgow ha identificato nel Regno Unito un gatto infettato da Sars-Cov-2, il nuovo Coronavirus che sta facendo tremare il mondo. La scoperta è stata effettua ...