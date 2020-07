"Io non mollo, aspetto la verità": papà Bruno punta la Cassazione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Babbo Bruno e mamma Franca non ci pensano nemmeno a mollare, nemmeno ora, nemmeno nel momento più buio per loro, quello in cui vedono sparire nelle motivazioni della sentenza d'appello la verità ... Leggi su lanazione

rincogirl : @Ollipozia Sono nata l'8 ottobre lo stesso giorno giorno di zia paola che mollò marito e figli lasciando un bigli… - 02giugno : @EttoreTreglia @02giugno caro Ettore Io non mollo.. Qui rimango tutti i miei amici.. Una grande famiglia tesoro...… - miricordodinoi : @elenaciminooo Non vi ringrazierò mai abbastanza. Ci sarò sempre anche io, non vi mollo.?? - fvnzioniamo_cc : @sasacipher amo ti prego dimmi soltanto che la sofferenza non è lunga quando dillà perché io non ce la faccio, mollo tutto - Methamorphose30 : RT @mobbastadavero: Io mollo mi dispiace mi fa tutto troppo schifo non posso sprecare così il mio sonno #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : non mollo "Io non mollo, aspetto la verità": papà Bruno punta la Cassazione LA NAZIONE Malinovskiy-Muriel trascinano Atalanta: al Parma non basta Kulusevski

L'Atalanta non molla. Vittoria in rimonta per 2-1 a Parma e possibilità di giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto con l'Inter di sabato prossimo. Le reti di Malinovskiy e Gomez nel secondo ...

Arezzo, 29 luglio 2020 - Babbo Bruno e mamma Franca non ci pensano nemmeno a mollare, nemmeno ora, nemmeno nel momento più buio per loro, quello in cui vedono sparire nelle motivazioni della sentenza ...

