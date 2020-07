Industria, i prezzi di produzione a giugno recuperano lo 0,5% (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – A giugno 2020, dopo le diminuzioni dei mesi precedenti, si rileva un primo incremento congiunturale dei prezzi alla produzione dell'Industria, più ampio sul mercato interno, e un primo ridimensionamento della flessione tendenziale (-4,5%, da -5,3% di maggio) che resta comunque marcata. Lo rende noto l'Istat, sottolineando che “a determinare la dinamica dei prezzi su base sia mensile sia annua sono soprattutto i prodotti energetici che registrano rialzi congiunturali – più marcati sul mercato interno e su quello estero area non euro – e riduzioni dei cali tendenziali su tutti e tre i mercati di riferimento”.A giugno i prezzi alla produzione dell'Industria si stimano in ... Leggi su liberoquotidiano

istat_it : Prezzi alla produzione: a giugno 2020 industria +0,5% su maggio e -4,5% su base annua; costruzioni per “Edifici res… - momentosera : A giugno 2020 i prezzi alla produzione dell’#industria si stimano in aumento dello 0,5% su base mensile e in diminu… - ZalMagi : RT @istat_it: Prezzi alla produzione: a giugno 2020 industria +0,5% su maggio e -4,5% su base annua; costruzioni per “Edifici residenziali… - itastartupvisa : RT @istat_it: Prezzi alla produzione: a giugno 2020 industria +0,5% su maggio e -4,5% su base annua; costruzioni per “Edifici residenziali… - RapportoCoop : RT @istat_it: Prezzi alla produzione: a giugno 2020 industria +0,5% su maggio e -4,5% su base annua; costruzioni per “Edifici residenziali… -