Ibrahimovic fa volare il Milan. Tonfo Genoa, il Lecce fa festa e spera ancora (Di mercoledì 29 luglio 2020) Quasi 39 anni…e non sentirli. Zlatan Ibrahimovic show nel 4-1 in trasferta del Milan alla Sampdoria: doppietta e assist per il gol di Calhanoglu, rigore parato per uno straordinario Gigio ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Ibrahimovic fa volare il Milan. Tonfo Genoa, il Lecce fa festa e spera ancora: Doppietta e assist dello svedese nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic volare Ibrahimovic fa volare il Milan. Tonfo Genoa, il Lecce fa festa e spera ancora Corriere dello Sport Ibrahimovic fa volare il Milan. Tonfo Genoa, il Lecce fa festa e spera ancora

Quasi 39 anni…e non sentirli. Zlatan Ibrahimovic show nel 4-1 in trasferta del Milan alla Sampdoria: doppietta e assist per il gol di Calhanoglu, rigore parato per uno straordinario Gigio Donnarumma.

Rovesciate, tacchi, calci rotanti: Quagliarella contro Ibra sembra un film di Bruce Lee

Rovesciate, colpi di tacco volanti, torsioni al limite del contorsionismo. E poi ancora, sforbiciate, pallonetti improbabili e tiri al volo da decine di metri dalla porta. Fabio Quagliarella e Zlatan ...

Quasi 39 anni…e non sentirli. Zlatan Ibrahimovic show nel 4-1 in trasferta del Milan alla Sampdoria: doppietta e assist per il gol di Calhanoglu, rigore parato per uno straordinario Gigio Donnarumma.Rovesciate, colpi di tacco volanti, torsioni al limite del contorsionismo. E poi ancora, sforbiciate, pallonetti improbabili e tiri al volo da decine di metri dalla porta. Fabio Quagliarella e Zlatan ...