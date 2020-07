I playoff di De Laurentiis sono una mossa commerciale: il monopolio Juve non tira sul mercato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il contesto è di una noia mortale. Nove anni in bianchennero sono un letargo di aspettative deluse, quasi un coma. Il potere logora persino chi ce l’ha, e la Juve ha lo scudetto in monopolio dal 2011. Per gli affari la suddetta noia è una dannazione: sbadigli e sbuffi del tifoso – anche quello mai assuefatto che usa “38 sul campo” al posto di “buongiorno” – si traducono in diritti tv meno attraenti, perdita di appeal del prodotto, svalutazione sul mercato. Sì, è il lessico un po’ deprimente dell’economia pallonara, ma serve a introdurre la seguente dichiarazione resa da Aurelio De Laurentiis: “Con la Federcalcio stiamo provando a percorrere la strada dei playoff e dei playout, per spezzare la ... Leggi su ilnapolista

