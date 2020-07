Halo Infinite e Razer insieme per una nuova linea di hardware (Di mercoledì 29 luglio 2020) Razer, una delle più grandi aziende nel mercato delle periferiche hardware di fascia alta, sta collaborando con Halo per una nuova serie di hardware a tema, ispirandosi all'ultimo capitolo del franchise, Halo Infinite.Annunciato solo tramite un tweet dall'account Twitter ufficiale di Razer, i dettagli reali su questa collaborazione sono pressoché minimi. Il tweet di annuncio afferma che i giocatori saranno in grado di "Essere leggendari su Xbox e PC", quindi dovremo aspettarci un hardware specifico per la console di Microsoft.Sebbene non sia chiaro quali prodotti saranno annunciati da questa partnership, le collaborazioni passate che Razer ha avuto suggeriscono qualche ipotesi. Sul sito di ... Leggi su eurogamer

