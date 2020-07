Genoa-Verona, che incroci: Juric e Miguel Veloso, il Lecce comunque spera (Di mercoledì 29 luglio 2020) La trentottesima giornata di Serie A 2019/2020 sarà decisamente particolare per Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, che sfiderà il suo passato e potrà deciderne le sorti. Gli scalingeri faranno infatti visita al Genoa in quel di Marassi in un match di vitale importanza e che determinerà la terza squadra retrocessa in Serie B. A prescindere dal risultato di Lecce, dove i padroni di casa saranno chiamati ad una vittoria contro il Parma, tutto dipenderà dall’esito di Genoa-Verona. In caso di vittoria, gli uomini di Davide Nicola saranno aritmeticamente salvi mentre qualora accadesse il contrario potrebbero vedersi sfuggire di mano una salvezza che sembrava alquanto alla portata. A decidere il destino del grifone potrà essere ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Verona Genoa-Hellas Verona si giocherà domenica 2 agosto Pianetagenoa1893.net Torino-Roma 0-0 Diretta Spinazzola sciupa un'ottima occasione

Torino e Roma si affrontano questa sera per la 37esima giornata di Serie A. I granata si avviano a terminare una stagione deludente e ampiamente al di sotto delle aspettative di inizio torneo, tanto..

Torino-Roma 0-0 Diretta le formazioni: Zaniolo in panchina

Fonseca. Nelle ultime 5 gare giocate in casa, il Torino si è aggiudicato i tre punti contro Udinese, Brescia e Genoa; assieme alla sconfitta con la Lazio e da ultimo un pareggio col Verona. Sono 9 ...

