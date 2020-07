Gare clandestine sulla Catania - Palermo, auto spinte sino a 260 chilometri orari (Di mercoledì 29 luglio 2020) Corse clandestine sull'autostrada Catania - Palermo con auto di grossa cilindrata lanciate a folle velocità, fino a 260 chilometri orari. La polizia stradale ha scoperto un giro di Gare illegali e ... Leggi su cataniatoday

