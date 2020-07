Fumata nera per sito e app bonus bici: speranze dal 6 agosto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nulla da fare, per il sito e l'app bonus bici bisognerà forse attendere oltre i tempi che abbiamo condiviso con i nostri lettori solo qualche giorno fa. La prima parte di agosto doveva essere decisiva per mettere online proprio la piattaforma che consentiva di ricevere il rimborso per un mezzo green già acquistato o il voucher utile per una nuova transazione. Eppure, a monte, la burocrazia non si è mossa a dovere è per la pubblicazione dello strumento registriamo decisamente una situazione di stasi. Doveva giungere proprio in questi giorni, o sarebbe meglio dire in queste ore, un decreto interministeriale (sottoscritto da Mef, Mit, Ministero Ambiente) relativo proprio al bonus bici. Quest'ultimo doveva essere dunque pubblicato in Gazzetta Ufficiale ... Leggi su optimagazine

