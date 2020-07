Fase 3: Calenda, 'Azione voterà contro scostamento bilancio' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Richetti che è in Senato per Azione voterà contro" lo scostamento di bilancio, "perchè non c'è un'idea, i fondi non stanno funzionando, noi quest'anno avremo un deficit che si avvicinerà e supererà forse l'11 per cento, ma in tutto questo tutte le iniziative sono prive della capacità di arrivare alle persone". Lo ha annunciato il leader Carlo Calenda, ospite di 'Omnibus' su La7. Leggi su iltempo

