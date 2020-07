Dramma in Auto, Trovati 3 Cadaveri: alla Guida La Madre in Overdose e Le Figlie di 2 e 4 Anni Morte dal Caldo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono state trovate in un Suv parcheggiato a Forney in Texas, dopo la Morte della Madre 31enne per Overdose le piccole sono rimaste intrappolate in Auto e le alte temperature le hanno uccise. Tre Cadaveri sono stati riTrovati in Texas all’interno di un Suv in un parcheggio, si tratterebbe di una mamma e le sue due bambine. La tragedia si è consumata nella città di Forney, stando a quanto riportano i media locali, la 31enne Natalie Chambers sarebbe morta di Overdose mentre aveva con sé le due Figlie di 2 e 4 Anni, Izabel ed Elise. Le salme sono state ritrovate dopo che alcuni parenti avevano lanciato l’allarme preoccupati dal fatto che non si fossero presentate al teatro come ... Leggi su youreduaction

antofeja : RT @ChiaraEsse1: Il dramma della povertà, della solitudine, dell'indifferenza sociale... Viveva in auto, uomo trovato impiccato a un albero… - FrankoJUSTICE : RT @ChiaraEsse1: Il dramma della povertà, della solitudine, dell'indifferenza sociale... Viveva in auto, uomo trovato impiccato a un albero… - ChiaraEsse1 : Il dramma della povertà, della solitudine, dell'indifferenza sociale... Viveva in auto, uomo trovato impiccato a un… - occhio_notizie : Il dramma - PasBartololomeo : Ennesimo dramma della strada in Molise: 15enne si schianta contro un'auto e muore - -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Auto Dramma ad Erba: 50enne trovato morto in auto nel parcheggio di Arcellasco CiaoComo Dramma a Conegliano: bambina di tre anni muore dopo una crisi epilettica

La chiamata al 118 è giunta ieri sera alle 19.45 da parte del papà della bimba, seguita per alcune problematiche tra cui l’epilessia, disperato perché non riusciva a risvegliarla CONEGLIANO.La Direzio ...

Drammi e disagi La storia infinita della Fi-Pi-Li

Una vita spezzata dentro una carcassa di auto, un tir intraversato a cavallo tra le due corsie, sei chilometri di strada interrotta e migliaia di auto intrappolate per ore (fino a notte fonda) in un ...

La chiamata al 118 è giunta ieri sera alle 19.45 da parte del papà della bimba, seguita per alcune problematiche tra cui l’epilessia, disperato perché non riusciva a risvegliarla CONEGLIANO.La Direzio ...Una vita spezzata dentro una carcassa di auto, un tir intraversato a cavallo tra le due corsie, sei chilometri di strada interrotta e migliaia di auto intrappolate per ore (fino a notte fonda) in un ...