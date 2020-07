Definitivo il prezzo dei Samsung Galaxy Note 20 a 7 giorni dal lancio? (Di mercoledì 29 luglio 2020) I Samsung Galaxy Note 20, nel loro tris di modelli, sono lontani dal lancio solo una settimana. Esattamente mercoledì prossimo 5 agosto, la nuova gamma di phablet sarà certamente lanciata nel corso dell'evento Unpacked del produttore. Oggi, 29 luglio, grazie alle soffiate di Galaxyclub.nl, abbiamo a disposizione quelli che dovrebbe essere il prezzo Definitivo e reale proprio dei modelli in arrivo. In realtà un primo listino relativo al prezzo dei Samsung Galaxy Note 20 era spuntato nei giorni scorsi. La buona notizia è che rispetto a quanto già riportato il valore commerciale dei dispositivi è stato leggermente rivisto al ribasso. Sperando ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Definitivo prezzo Definitivo il prezzo dei Samsung Galaxy Note 20 a 7 giorni dal lancio? OptiMagazine Azioni Saipem e semestrale: titolo crolla a picco dopo conti primo semestre 2020

Saipem crolla sul Ftse Mib: prezzi sprofondano sotto i 2 euro dopo i conti del primo semestre 2020. Il punto della situazione Reazione rabbiosa degli investitori sul titolo Saipem dopo la pubblicazion ...

Decisione definitiva: Monza a porte chiuse. Come fare per i rimborsi

Se mai avessimo ancora qualche speranza di vedere il gran premio d’Italia dal vivo, è arrivato il momento di abbandonarle: “Il Formula 1 Gran Premio d’Italia 2020 all’Autodromo Nazionale Monza dal 4 a ...

