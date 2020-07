Daniela Ferolla, chi è la sorella piccola. Anche lei bellissima, anche lei una Miss (Di mercoledì 29 luglio 2020) Avete presente Daniela Ferolla? L’icona di bellezza si è aggiudicata l’ambito titolo di Miss Italia nel 2001. Una data piuttosto sfortunata per costruire il suo futuro nel mondo dello spettacolo, dal momento che la vittoria corrispose al terribile attentato alle Torri Gemelle di New York. Naturalmente quell’indimenticabile e tragico evento occupò tutto il tempo e lo spazio disponibile ai media, oscurando inevitabilmente il trionfo della giovane. Tuttavia oggi l’affascinante e talentuosa Daniela Ferolla può dire di avercela fatta comunque. Rimboccandosi le maniche è riuscita lo stesso a cavalcare l’onda del successo scaturita dal suo trionfo nello storico concorso di bellezza. Il suo scopo principalmente era quello d’intraprendere un ... Leggi su tuttivip

alessan02865224 : @Daniela_Ferolla Ciao bellissima in questa foto in bianco e nero non riesco a trovare le parole dirti meravigliosa è niente....?????? - binde74 : @Daniela_Ferolla Impressionante! - Annamar06570646 : @Daniela_Ferolla Buongiorno Miss Italia..in Cilento non ci vieni? - ddinno : @Daniela_Ferolla super chic e bellissima - mmozzetti71 : @Daniela_Ferolla Meravigliosa creatura -

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Ferolla Daniela Ferolla, chi è la sorella piccola. Anche lei bellissima, anche lei una Miss TuttiVip Castellaneta - Al Magna Grecia Awards premio a De Giovanni, Celani, Egger, Giacobini, Inglese, Mariotto

Al Magna Grecia Awards, quest’anno dedicato a Nadia Toffa, ieri sera a Castellaneta “Oltre la toga”, con il magistrato e scrittore, attuale sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antim ...

Palinsesto Rai 1 autunno 2020, torna la Clerici, De Filippi in prima serata

Rai 1 ha presentato il palinsesto per l’autunno 2020 e l’intera stagione televisiva 2020/2021. In conferenza stampa, il Direttore Stefano Coletta ha illustrato i molti cambi di conduzione e i nuovi pr ...

Al Magna Grecia Awards, quest’anno dedicato a Nadia Toffa, ieri sera a Castellaneta “Oltre la toga”, con il magistrato e scrittore, attuale sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antim ...Rai 1 ha presentato il palinsesto per l’autunno 2020 e l’intera stagione televisiva 2020/2021. In conferenza stampa, il Direttore Stefano Coletta ha illustrato i molti cambi di conduzione e i nuovi pr ...