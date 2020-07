Covid-19, gli errori di Israele (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come riportato lo scorso mese, la prima battaglia della guerra israeliana al coronavirus è andata piuttosto bene. Alcune decisioni ponderate e prese rapidamente in seguito alla terribile esperienza italiana hanno permesso ad Israele di chiudere presto i confini e di limitare la diffusione del virus. Il numero dei casi è rimasto relativamente basso (circa 20.000, … InsideOver. Leggi su it.insideover

FidanzaCarlo : Siamo arrivati al paradossale! A #Ventimiglia l'esercito viene schierato sulle spiagge per controllare che i bagnan… - LegaSalvini : #MORELLI: Non si fermano gli sbarchi, l’isola di Lampedusa è al collasso. Sono soprattutto i migranti positivi al C… - ispionline : Con il rientro dell’emergenza #Covid19 in #Europa, gli sbarchi in #Italia sembrano essere ripresi a pieno ritmo. So… - BIncremona : RT @Lidia_Undiemi: Grecia, strage degli innocenti: +43% di mortalità infantile dopo i tagli alla sanità - Questa è la Troika che piace tant… - andrea_massa85 : @Fiorellissimo @EnricoLetta Puoi usare l'ebraico, lo capisco perfettamente. Ma la logica non è il tuo forte, se il… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gli Covid, gli infermieri delle cooperative «Eroi? A noi nemmeno un euro di bonus» La Provincia di Como A Dolceacqua due serate dedicate a tutta la famiglia

Per le disposizioni Covid-19: gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina durante la fila, dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e dal momento dell’uscita dall’area eventi.

Ebay: covid spinge utili trim oltre attese (+76%), alza aoutlook su 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 lug - Ebay, sostenuta dagli acquisti online durante la pandemia, ha riportato un bilancio per il secondo trimestre 2020 con un utile netto di 740 milioni ...

Per le disposizioni Covid-19: gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina durante la fila, dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e dal momento dell’uscita dall’area eventi.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 lug - Ebay, sostenuta dagli acquisti online durante la pandemia, ha riportato un bilancio per il secondo trimestre 2020 con un utile netto di 740 milioni ...