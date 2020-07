Così i cani vengono addestrati per fiutare Covid-19 con una precisione straordinaria (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anche il migliore amico dell’uomo potrebbe diventare un alleato nella lotta al coronavirus. Nelle scorse settimane, alcuni ricercatori della Gran Bretagna hanno infatti annunciato una sperimentazione mirata a verificare se cani da fiuto specializzati possano rilevare la presenza di Sars-Cov-2 nell’uomo. Questi animali, già in passato, sono stati addestrati a rilevare gli odori di alcuni tumori, della malaria e del Parkinson, come ricordato recentemente dall’ente benefico Medical Detection Dogs.“Quando si ha una malattia, l’odore del corpo cambia”, ha dichiarato a CBC News Kids James Logan, capo del Dipartimento di controllo delle malattie della London School of Hygiene and Tropical Medicine. “E i cani sono un eccellente esempio di capacità di rilevare odori e anche di impararli. ... Leggi su huffingtonpost

