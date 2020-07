Coronavirus, in Spagna record di contagi dal 2 maggio (Di giovedì 30 luglio 2020) La Spagna è la sorvegliata speciale in Europa per il Coronavirus: i casi sono stati oltre mille nelle ultime 24 ore, un livello che non si toccava dal 2 maggio. MADRID – Il Coronavirus preoccupa in Spagna. Nel Paese iberico, infatti, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi di Covid-19 sono stati 1.153 con cinque morti. La Spagna preoccupa l’Europa Come riporta il ministero della Salute si tratta del numero più alto dal 2 maggio, quando furono registrati 1.178 nuovi positivi. La maggior parte dei nuovi contagi è stata confermata nelle comunità di Aragona, Catalogna e Madrid. https://www.youtube.com/watch?v=epx8EIWKARoLa reazione di ... Leggi su newsmondo

