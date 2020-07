Coppa Irlanda del Nord, Eoin Bradley fa pipì in campo in diretta sulla BBC (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sembra uno scherzo, ma è successo davvero. Durante il match contro il Ballymena United, valevole per le semifinali di Coppa dell’Irlanda del Nord, Eoin Bradley, centravanti del Coleraine, al minuto 94 ha fatto pipì in mezzo al campo, mentre i compagni erano in cerchio per ascoltare le disposizioni dell’allenatore prima dei supplementari. Le telecamere non si sono fatte sfuggire nulla e la scena è andata in diretta TV sulla BBC2, scatenando l’ilarità del pubblico. Il match è poi terminato ai rigori ed è stato proprio il centravanti dei biancocelesti a sbagliare uno di quelli decisivi. Leggi su sportface

In precedenza ha indossato le maglie di Peamount United, Eskilstuna United e Notts County e vanta nel suo palmares un Campionato Inglese, un Campionato Irlandese, una Coppa d’Irlanda, una Women’s ...

Ufficiale, Fiorentina Femminile: dall’Arsenal arriva l’irlandese Quinn

