Conte,ad alcuni sfugge che stato emergenza previsto da legge (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA, 29 LUG - "Ricordo che la dichiarazione dello stato di emergenza, ma questa cosa a quanto sentito da una parte degli interventi ieri in Senato purtroppo sembra ancora sfuggire, è prevista dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

sole24ore : Conte: nessun uso liberticida dello stato d’emergenza, grave affermarlo - fanpage : Conte alla Camera: “Ad alcuni sfugge che lo stato di emergenza è previsto dalla legge” - fattoquotidiano : I giallorosa si alzano in piedi, tutti. Battono le mani, all’uomo che alcuni di loro avrebbero voluto disarcionare… - MarinoBruschini : RT @sole24ore: Conte: nessun uso liberticida dello stato d’emergenza, grave affermarlo - tiziano18071 : Conte: ad alcuni sfugge che lo stato di emergenza è previsto dalla legge -

Ultime Notizie dalla rete : Conte alcuni

Discorso a parte riguarda lo smart working sul quale si avvierà un confronto tra aziende e sindacati per il prolungamento che in alcuni casi è già stato deciso vada oltre la fine di questa situazione.ROMA, 29 LUG - "Ricordo che la dichiarazione dello stato di emergenza, ma questa cosa a quanto sentito da una parte degli interventi ieri in Senato purtroppo sembra ancora sfuggire, è prevista dal Cod ...