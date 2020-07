Conte incassa lo scostamento di bilancio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Via libera alla proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre e 170 sì, con 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta, al nuovo scostamento di bilancio. Il governo supera senza problemi la prova pallottoliere del Senato. Una giornata all'incasso per il premier Giuseppe Conte, anche se in serata arrivano segnali preoccupanti proprio da palazzo Madama, dove la maggioranza viene battuta per ben due volte sull'elezione dei presidenti di commissione. Un voto che fotografa lo stato di agitazione che si va insinuando tra i gruppi pentastellati e che certifica il malessere non sopito che aleggia tra i giallorossi, che impensierisce in vista di appuntamenti delicati, come il voto sul Mes, e la decisione di quale strumento adottare per la scelta sull'utilizzo del recovery Fund. Con il centrodestra che subito ne approfitta per ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Conte incassa Conte incassa lo scostamento di bilancio AGI - Agenzia Italia Doppia preferenza di genere, Conte alla Puglia: “Approvate o interveniamo noi”

Il governo Conte concede un’altra chance alla Puglia e attende una eventuale nuova convocazione del Consiglio regionale per dare l’ok alla doppia preferenza di genere che l’Assise pugliese martedì sco ...

Caos sulla parità di genere pressing per il bis in aula. Conte: la Regione rimedi o interveniamo noi

Si moltiplicano le pressioni sul presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, affinché venga convocata, a stretto giro, un'altra seduta per approvare la doppia preferenza di genere. E allora, il ...

