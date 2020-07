Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso del serial killer Zakaria Ismaini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 con l'ultima puntata della stagione dedicata al caso del serial killer Zakaria Ismaini. Ultima puntata di stagione per Chi l'ha visto, in onda stasera su Rai3 e in streaming su RaiPlay, alle 21:20, che affronta il caso di Zakaria Ismaini, serial killer di origini marocchine accusato di 3 delitti. Per quest'ultimo appuntamento di stagione, Federica Sciarelli si occupa del serial killer Zakaria Ismaini. Il giovane palestrato, che adescava sui siti le sue vittime e poi le uccideva, ora è in carcere ... Leggi su movieplayer

Raiofficialnews : #Chilhavisto, stasera l'ultimo appuntamento della stagione. Alle 21:20 su @RaiTre e @RaiPlay, con Federica Sciarell… - andrea_cioffi : Oggi l'opposizione dovrebbe occuparsi d'altro non di #RecoveryFund, visto che speravano nel fallimento.… - NicolaPorro : 'A #Bruxelles abbiamo visto la #Merkel dare le carte, dominare il gioco su tutti i tavoli, imporre le proprie regol… - SerFiss : @SimonaeSto ma certo! Da 5 anni ritwitto chi mi segue nell'#. Da allora centinaia di account (un giorno li conto) h… - grandesse : RT @ylesweet666: @PoliticaPerJedi Visto che non era d'accordo con alcune affermazioni fatte da altri, avrebbe dovuto prenderne le distanze… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi visto Chi l'ha visto? Con Federica Sciarelli su Rai3 RAI - Radiotelevisione Italiana Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso del serial killer Zakaria Ismaini

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 con l'ultima puntata della stagione dedicata al caso del serial killer Zakaria Ismaini. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 29/07/2020 Ultima puntata di st ...

Il dominio Juve visto dagli Usa: troppe vittorie stancano

Se persino una testata come Sports Illustrated si pone la domanda, vuol dire che qualcosa sta succedendo. O meglio: è accaduto. Si interrogano, sulla base del concetto che “the song remains the same”, ...

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 con l'ultima puntata della stagione dedicata al caso del serial killer Zakaria Ismaini. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 29/07/2020 Ultima puntata di st ...Se persino una testata come Sports Illustrated si pone la domanda, vuol dire che qualcosa sta succedendo. O meglio: è accaduto. Si interrogano, sulla base del concetto che “the song remains the same”, ...