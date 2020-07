Carabinieri arrestati, la escort: “io sieropositiva ma loro non volevano protezioni” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo il racconto di una transessuale, ora spunta anche la testimonianza di una escort che parla anche lei dei festini a base di sesso in caserma. Ieri il saluto del nuovo comandante della caserma Levante a Piacenza. E l’augurio da parte di Piero Abrate che la gente “possa al più presto tornare ad avere fiducia nell’Arma”. Si volta pagina a Piacenza e quella caserma dovrà spogliarsi di tutti gli orrori che l’hanno avvolta negli ultimi anni tra spaccio di droga, vessazioni, ricatti e festini hard. Dopo il racconto di una transessuale che era “costretta a fare sesso altrimenti Orlando mi rimandava in Brasile”, ora spunta una nuova testimonianza che, se possibile, infanga ancora di più i Carabinieri senza scrupoli poi arrestati. Parla una ... Leggi su chenews

