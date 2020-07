Brucia Monte Cofano (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si parla di incendio doloso, anche se al momento non c’è alcun tipo di certezza su quello che sta realmente accadendo. Un rogo di vastissime dimensioni sta interessando in queste ultime ore, la montagna di Monte Cofano dal versante del golfo di Macari, sopra la Torre della Tonnara. Il rogo è partito. In poco tempo... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

BeliceIt : Brucia monte Cofano, enormi fiamme visibili a grande distanza - vesproericino : RT @tvio2: Brucia Monte Cofano - tvio2 : Brucia Monte Cofano - mapdig : Monte Cofano brucia. Ci risiamo, sempre le solite merde. Sicuro doloso... con quattro piante in croce come fa a ven… -

Ultime Notizie dalla rete : Brucia Monte Brucia Monte Cofano Trapanioggi.it FUOCO QUESTA MATTINA SUL MONTE KRONIO A SCIACCA ED E’ LA SECONDA VOLTA QUEST’ANNO, GIA’ SPENTO

Neanche si è fatto in tempo a spegnere l’incendio che ieri pomeriggio ha colpito per l’ennesima volta il bosco del Magaggiaro, dove sono andati a fuoco circa una quarantina di ettari boscati e una tre ...

La battaglia a Monte Ornato e l’arrivo all’alba alla chiesa di Sant’Anna

Salvato da una fotografia: è la storia di un giovanissimo Fortunato Menichetti, scappato con la famiglia fin sulle Apuane, a Molina di Stazzema, per non arruolarsi militare nel 1944, in cammino per un ...

Neanche si è fatto in tempo a spegnere l’incendio che ieri pomeriggio ha colpito per l’ennesima volta il bosco del Magaggiaro, dove sono andati a fuoco circa una quarantina di ettari boscati e una tre ...Salvato da una fotografia: è la storia di un giovanissimo Fortunato Menichetti, scappato con la famiglia fin sulle Apuane, a Molina di Stazzema, per non arruolarsi militare nel 1944, in cammino per un ...