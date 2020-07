Auriemma: "Milik non tocca un pallone, meglio mettere un centrocampista in attacco!" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Raffaele Auriemma, per Sportmediaset, parla della gara di Arek Milik e dice: "Fa fatica a stare in campo, non ha toccato un pallone, con la testa sta da tutt'altra parte. meglio evitare di puntare su Milik, meglio mettere un centrocampista. Leggi su tuttonapoli

Il Napoli ha vinto meritatamente contro il Sassuolo con i gol di Hysaj e Allan, è arrivato il commento di Raffaele Auriemma. Il Napoli ha vinto meritatamente contro il Sassuolo con i gol di Allan e Hy ...

Il Napoli rilancia per Osimhen: l’accordo c’è ma l’annuncio slitta ancora

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni della trasmissione ... proprio il sostituto di Arek Milik: gli azzurri sperano che l’affare si concluda nel minor tempo possibile. Si tratta ...

