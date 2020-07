Anzio, più controlli sul territorio: al via progetto sperimentale per aumentare la sicurezza nel centro cittadino (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si è svolta ieri pomeriggio, su input del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, presso il Comando della Polizia Locale del Comune di Anzio, la riunione operativa tra il Comandante, Antonio Arancio ed i proprietari dei locali del centro cittadino, aperti fino a tarda notte. Sul tavolo del positivo confronto la pianificazione della gestione dei servizi di Safety e Security, per la sicurezza sussidiaria privata e per la verifica delle normative anti-covid, nelle aree interessate dalla movida come la Riviera Mallozzi, Via Porto Neroniano, Via Porto Innocenziano, Piazzale S. Antonio e Piazzale Marinai d’Italia. “L’obiettivo del progetto, che prevede la totale collaborazione con le Forze dell’Ordine, che ringrazio per aver implementato i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

