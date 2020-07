Acea, Gola: "Pronti a ruolo centrare in ripartenza" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. -(Adnkronos) - "Gran parte dei fondi stanziati" dall'Europa "saranno dedicati al supporto delle infrastrutture, che sono parte integrante del business di Acea. Anche per questo, come utility fondamentale nell'Italia centrale siamo in condizione di svolgere un ruolo centrale nella ripartenza del Paese". Lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola in conference call per presentare i risultati del semestre. Gola ha riaffermato "il nostro forte commitment sul miglioramento della qualità dei servizi, sulla digitalizzazione e sullo sviluppo sostenibile" e ricordando come "nel dl Semplificazioni è stato inserito come opera prioritaria il raddoppio dell'Acquedotto del Peschiera" ha anticipato "un ruolo attivo" in questa ... Leggi su liberoquotidiano

