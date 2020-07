A chi strizza l’occhio Salvini quando si rifiuta di mettere la mascherina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Matteo Salvini lunedì in Senato al convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti” si è rifiutato di indossare la mascherina, ha stretto mani e ascoltato pareri come “La falsa pandemia è un progetto di governo mondiale. È in atto una strategia della tensione globale. È la lotta del bene contro il male”. Il Fatto Quotidiano racconta il legame ideologico tra i negazionisti italiani e le teorie del complotto di QAnon: In America i complottisti sono stati e sono tuttora una costola attiva della propaganda di Donald Trump. La più famosa teoria del complotto prende il nome di QAnon. Nasce e si sviluppa sul web, su piattaforme come 4chan e 8chan, poi esonda ... Leggi su nextquotidiano

DavideRoss4 : @Gianniandrea @nonexpedit Ma sai leggere? Non era una tua idea, mi stavi elencando le grandi proposte della destra… - ansiogenaaf : E indovinate chi è l’unica tirocinante del reparto ad aver lavorato con il paziente che ha il figlio scemo che torn… - 107DELPIERISTA : @DaniLazarus89 @MarcoUgliano Mai detto amoruso più forte Higuain strumentalizzato.. Kk molto forte però chi lo pari… - BluDiChina : @bioccolo @gilardisil @VinnieVegaPF Cambierà.A prescindere da covid2, la prospettiva del covid3 che verrà fra 3, 5… - oolongtealeafs : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia Dovrebbe mostrare la sua amicizia ai siciliani, agli onesti a chi è trasparente. L… -

Ultime Notizie dalla rete : chi strizza Il superbonus al 110% è per chi usa l’immobile - ItaliaOggi.it Italia Oggi Il superbonus al 110% è per chi usa l’immobile

Il superbonus al 110% strizza l'occhio a chi usa effettivamente l'immobile oggetto di ristrutturazione; nel caso di locazione, leasing, comodato o altro titolo che separa il proprietario del bene da c ...

Elezioni a Civita Castellana, il Pd strizza l'occhio a Italia Viva

Elezioni amministrative a Civita Castellana, partono i progetti di alleanze: il Pd strizza l'occhio a Italia Viva. «Il circolo del Partito democratico di Civita Castellana - scrive il partito in una n ...

Il superbonus al 110% strizza l'occhio a chi usa effettivamente l'immobile oggetto di ristrutturazione; nel caso di locazione, leasing, comodato o altro titolo che separa il proprietario del bene da c ...Elezioni amministrative a Civita Castellana, partono i progetti di alleanze: il Pd strizza l'occhio a Italia Viva. «Il circolo del Partito democratico di Civita Castellana - scrive il partito in una n ...