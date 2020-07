Vichinghi e vaiolo: possibili portatori del virus? (Di martedì 28 luglio 2020) I Vichinghi sono stati un popolo barbaro che hanno scritto davvero un bel pezzo della storia dell’umanità. Stando a delle nuove ricerche, pare che questo popolo fosse portatore del vaiolo e molti di loro potrebbero averlo diffuso ovunque si avventurassero. La scoperta di questo binomio Vichinghi e vaiolo ha lasciato interdetto il team di scienziati, … Leggi su periodicodaily

JohSogos : RT @Adnkronos: I #vichinghi avevano il #vaiolo? In uno studio la risposta - Adnkronos : I #vichinghi avevano il #vaiolo? In uno studio la risposta - SignorAldo : RT @Adnkronos: I #vichinghi avevano il #vaiolo? In uno studio la risposta - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Vichinghi diffusero vaiolo? Tracce di virus nelle loro tombe - codeghino10 : RT @SkyTG24: Vichinghi diffusero vaiolo? Tracce di virus nelle loro tombe -

Ultime Notizie dalla rete : Vichinghi vaiolo Vichinghi diffusero vaiolo? Tracce di virus nelle loro tombe Sky Tg24 Vichinghi diffusero vaiolo? Tracce di virus nelle loro tombe

È quanto emerso da uno studio condotto dagli esperti delle Università di Copenaghen e Cambridge, che analizzando le informazioni genetiche estratte dai campioni dentali appartenenti ad antenati vissut ...

Il vaiolo è arrivato in Europa mille anni prima di quanto si pensasse

I vichinghi potrebbero essere stati almeno in parte responsabili della diffusione del vaiolo in Gran Bretagna e successivamente in tutta Europa già nel VI secolo, anticipando di circa un millennio le ...

È quanto emerso da uno studio condotto dagli esperti delle Università di Copenaghen e Cambridge, che analizzando le informazioni genetiche estratte dai campioni dentali appartenenti ad antenati vissut ...I vichinghi potrebbero essere stati almeno in parte responsabili della diffusione del vaiolo in Gran Bretagna e successivamente in tutta Europa già nel VI secolo, anticipando di circa un millennio le ...