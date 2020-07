Uffizi: Franceschini corregge Schmidt, tornano in carica i 4 saggi del Comitato Scientifico (Di martedì 28 luglio 2020) Nella breve lettera, firmata dal capo di gabinetto Lorenzo Casini, si chiede ai quattro professori di riconsiderare la decisione presa sottolineando l'importanza per il ministero di poter continuare a fare affidamento sulle loro competenze Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Uffizi Franceschini

ANSA Nuova Europa

FIRENZE – Tornano in carica agli Uffizi, su richiesta del ministro della Cultura Franceschini, i 4 saggi del Comitato Scientifico che si erano dimessi a febbraio in polemica con il prestito alle ...(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Tornano in carica agli Uffizi, su richiesta del ministro della Cultura Franceschini, i 4 saggi del Comitato Scientifico che si erano dimessi a febbraio in polemica con il prest ...