Tasse, Gualtieri sposa proposta di “pagamenti in tempo reale” per gli autonomi. L’esperto: “Molte criticità, come si calcola aliquota?” (Di martedì 28 luglio 2020) “Ci sono molte criticità: tassare gli autonomi ogni mese sulla base di quanto incassano non risolve il problema del conguaglio a fine anno che nasce con il meccanismo attuale del saldo e acconto e per di più presuppone ipotesi fantascientifiche sui dati a disposizione dell’amministrazione fiscale”. Dario Stevanato, ordinario di diritto tributario all’Università di Trieste, è più che scettico sulla proposta del direttore delle Entrate Ernesto Ruffini per una riforma della fiscalità per i lavoratori autonomi: “Non si capisce come possa funzionare”. Eppure, in attesa di chiarimenti sui dettagli, vale la pena cercare di immaginarlo, visto che il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione alle commissioni Bilancio ... Leggi su ilfattoquotidiano

