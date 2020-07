Simona Ventura conferma le nozze con Giovanni Terzi si faranno al più presto (Di martedì 28 luglio 2020) Simona Ventura in una lunga intervista concessa al settimanale “Chi” insieme con il compagno, il giornalista Giovanni Terzi. “Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto”. “Abbiamo pensato subito che il lockdown sarebbe stato la prova del nove. Ci sono due grosse sfide che un legame può affrontare: una crisi, dovuta magari a un tradimento, o una convivenza forzata. Questa esperienza tipo ‘Grande Fratello’ ci ha unito non solo come coppia, ma anche come famiglia: siamo stati per oltre un mese chiusi in casa io, Giovanni, i miei figli, i suoi figli e due cani”, ha rivelato Simona, che ora più ... Leggi su people24.myblog

zazoomblog : Simona Ventura nuovo progetto dopo il lockdown: è tempo di cambiamenti - #Simona #Ventura #nuovo #progetto - GossipItalia3 : Simona Ventura in estasi: “Giovanni e io ci sposiamo” #gossipitalianews - caroletta71 : @Simo_Ventura Simona, che cosa devi fare? Io sono rimasta al secchiello del ghiaccio???????????? - GossipItalia3 : Simona Ventura e Giovanni Terzi matrimonio: «Il lockdown la prova del nove, ora ci sposiamo» #gossipitalianews - zazoomblog : Simona Ventura e Giovanni Terzi matrimonio: «Il lockdown la prova del nove ora ci sposiamo» - #Simona #Ventura… -