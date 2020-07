Primo taglio di prezzo alla Xiaomi Mi Band 5 su Amazon e consegna più veloce (Di martedì 28 luglio 2020) Iniziano ad essere più allettanti le offerte dedicate alla Xiaomi Mi Band 5 su Amazon. Il prezzo del fitness tracker è stato rivisto proprio in queste ore, anche se di poco. Cosa più interessante tuttavia, è che i tempi di spedizione per il braccialetto smart sono diminuiti anche sensibilmente. Meglio dunque specificare le nuove condizioni di acquisto, di certo gradite soprattutto agli sportivi interessati a questo tipo di prodotto. Partiamo dal prezzo ufficiale della Xiaomi Mi Band 5: il costo previsto in Italia e presente anche sullo store ufficiale Mi.com è pari a 39,90 euro, in pratica 40 euro. Il costo su Amazon del braccialetto, almeno nelle scorse settimane, è partito pure da circa 50 ... Leggi su optimagazine

NicolaBiglioli : RT @UILofficial: #tasse #bustapaga Domenico Proietti 'grazie al taglio delle tasse busta paga più pesante per 16 milioni di lavoratori ita… - lightkissy : Ho dato il primo esame il 4 giugno adesso siamo al 28 luglio direi che è giunta l’ora di darci un taglio con lo studio - greta_didio : È giunto il momento del primo sondaggio: la lunghezza dei capelli Ora ho i capelli di una lunghezza intermedia (ch… - StreetNews24 : Il segretario confederale Uil Proietti: 'Grazie ad un primo taglio delle tasse' - simonedecesare1 : RT @UILofficial: #tasse #bustapaga Domenico Proietti 'grazie al taglio delle tasse busta paga più pesante per 16 milioni di lavoratori ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo taglio Primo taglio di prezzo alla Xiaomi Mi Band 5 su Amazon e consegna più veloce OptiMagazine Meno tasse al Sud, governo pronto al pressing con la Ue

Dieci punti in meno di contributi sociali nelle Regioni meridionali, per spingere gli investimenti e l’occupazione in un’area del Paese che con l’emergenza Covid rischia di restare ancora più indietro ...

Milano-Sanremo stravolta, tagliata la Riviera: prima volta nella storia

Per la prima volta nella storia, la Milano-Sanremo non passerà nella riviera ligure di ponente, e più precisamente nella zona del Savonese. Dopo la presa di posizione dei sindaci locali per i problemi ...

