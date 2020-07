Pensione quota 100: sarà cancellata dagli accordi UE? La verità (Di martedì 28 luglio 2020) La preoccupazione di molti, in queste settimane che si parla di recovery fund, è quella che gli accordi con l’UE possano portate ad una prematura cancellazione della quota 100, la misura che permette, dal 2019, il pensionamento con 62 anni di età unitamente a 38 anni di contributi. Riforma pensioni e destino quota 100 Anche se da parte di Bruxelles ci sono state delle raccomandazioni a tutti i Paesi, per l’Italia il discorso, messo in campo di diverse nazioni, si è incentrato sulla quota 100. Per onore di cronaca bisogna sottolineare che l’UE non ha fatto alcuna richiesta esplicita all’Italia a tal proposito e in tema previdenziale. L’idea, quindi, è quella che la misura previdenziale possa restare in vigore fino alla sua naturale scadenza, il 31 dicembre 2021 ... Leggi su notizieora

