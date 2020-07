Parma, Darmian allontana l’Inter: «Discorsi da rimandare» (Di martedì 28 luglio 2020) Matteo Darmian ha parlato al termine della partita contro l’Atalanta: le dichiarazioni dell’esterno del Parma Matteo Darmian, esterno del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Atalanta. FUTURO – «Non so ancora nulla, avremo l’opportunità di staccare qualche giorno e ci sarà modo di pensare anche a quello. Adesso chiudiamo al meglio questo campionato. Inter? Sono Discorsi che bisognerà rimandare, non penso sia il momento adatto per parlarne ora». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

marinabeccuti : Parma, Darmian sul suo futuro: 'Inter? Non so nulla' - Torinogranatait : Parma, Darmian sul suo futuro: 'Inter? Non so nulla' - zazoomblog : Parma Darmian sulle voci di mercato: “Inter? A oggi non so nulla” - #Parma #Darmian #sulle #mercato: - ParmaLiveTweet : Darmian: 'Parma è stata la scelta migliore. Inter? Mi farebbe piacere, ma ad oggi non so ancora nulla'… - sportface2016 : #Parma Matteo #Darmian commenta le voci di mercato che lo vedrebbero all'#Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Darmian Parma, Darmian allontana l’Inter: «Discorsi da rimandare» Calcio News 24 Parma, Darmian allontana l’Inter: «Discorsi da rimandare»

Matteo Darmian, esterno del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Atalanta. FUTURO – «Non so ancora nulla, avremo l’opportunità di staccare qualche giorno e ci ...

Matteo Darmian non chiude la porta all'Inter

Tornato in Italia nel gennaio 2019 per indossare la maglia del Parma dopo tre stagioni al Manchester United, Matteo Darmian è ciclicamente avvicinato all’Inter fin dall’inizio della propria esperienza ...

Matteo Darmian, esterno del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Atalanta. FUTURO – «Non so ancora nulla, avremo l’opportunità di staccare qualche giorno e ci ...Tornato in Italia nel gennaio 2019 per indossare la maglia del Parma dopo tre stagioni al Manchester United, Matteo Darmian è ciclicamente avvicinato all’Inter fin dall’inizio della propria esperienza ...