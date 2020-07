Nuovo kit diagnostico per il coronavirus: due test degli anticorpi da una goccia di sangue grazie all'innovativa tecnologia DBS (Di martedì 28 luglio 2020) NUTH, Paesi Bassi, 28 luglio 2020 /PRNewswire/



La startup biotech "Aminoverse" di Nuth (Paesi Bassi) offre da luglio test degli anticorpi eseguiti in laboratorio contro il coronavirus SARS-CoV-2 per privati e aziende. Il "Kit AELYSA per il test degli anticorpi contro il coronavirus" si avvale della tecnologia DBS (dry blood spot, goccia di sangue essiccata), che consente di effettuare test con una sola goccia di sangue non solo per gli anticorpi convenzionali, ma anche per gli anticorpi potenzialmente neutralizzanti che possono rendere innocuo il coronavirus. "La scienza è per tutti". Seguendo ... Leggi su liberoquotidiano

