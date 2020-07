Notte della Taranta, tappa annullata per 'rischio Covid': preoccupa focolaio legato a un cardiologo (Di martedì 28 luglio 2020) La sesta tappa, quella di Carpignano Salentino, era in progrmma il 6 agosto. Alla base della scelta i quattro contagi registrati nel borgo che sarebbero legati a medico Leggi su repubblica

albertoangela : In queste ore, esattamente 51 anni fa, l’uomo realizzava la sua più grande avventura: lo sbarco sulla Luna. Rivivia… - Ludo_94_vica : RT @loiaconosalvat3: #AgendaPoetica a #CasaLettori Nel lungo cammino della notte Il silenzio mio sognabile Tutto angustia, E di labbra sf… - Andrea65590241 : RT @SabinaStar88: #versinliberta #SalaLettura #AgendaPoetica #SalaLettori #ScrivoArte #ScrivoQuelCheSento Tramontata è la luna e le Pleiadi… - sitathecheetah : RT @NelleMarche: VIDEO 2 DI 2 Con questi 2 video vi voglio salutare Questa è la storia Josh..Lui è affetto fin dalla nascita da ipoplasia c… - feto07178680 : RT @ReplayDream: Silenziosamente mi affaccio nel buio della notte ad inseguire perdute stelle ...non sono mai cadenti ...si spengono ! Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte della

È iniziata poco dopo le 10 di stamani, martedì 28 luglio, la pulizia della lapide dei partigiani a Porta Corsica, incendiata da un uomo ancora non identificato la notte del 19 luglio.A post shared by Maria (@beatrice.of.york) on Jul 19, 2020 at 7:58am PDT Secondo la stampa britannica Edoardo e Beatrice non pensavano di lasciare Londra tanto in fretta. Invece, dopo il royal wedding ...