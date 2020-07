Musei, il Madre amico delle donne: un “baby pit-stop” per l’allattamento (Di martedì 28 luglio 2020) Apre a Napoli, al Museo Madre, un punto “Baby Pit-Stop” per consentire l’allattamento alle mamme. Il progetto, promosso da Unicef e Soroptimist International d’Italia, l’associazione di donne di elevata qualificazione professionale impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro, consente di dotare la struttura museale di uno spazio permanente dedicato alle donne per favorire l’allattamento e l’accudimento dei neonati anche nei luoghi pubblici secondo quanto prevede la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/Museo Madre e da San Carlo per il sociale, prevede che in una zona ... Leggi su ildenaro

ZonNapoli : #Cultura #Arte #Musei Presentata la stagione 2020/2021 del @museomadre - TristeEbbasta : Io che mando le foto fatte oggi a mia madre per farle vedere che volevo solo vedere i musei ecc???? mamma non farmi il culetto ???????? pls ???? - moreno_concezzi : Statua sedura di Elena, Madre di Costantino (249-329 D.C.). @ Musei Capitolini - MariGiusi76 : RT @mz_arte: Ma quanto sarebbe bello farne un modello da diffondere? Magari come primo passo di un “piano infanzia” nazionale per cui anche… - yanez_2006 : RT @Andreacritico: @yanez_2006 @andreavianel Sono anni che i musei hanno introdotto strategie di social media per innovare la comunicazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Musei Madre Musei: Madre, da Mendini a Lindbergh ecco la nuova stagione Agenzia ANSA Torino, ricatto al museo di Dusseldorf: carabinieri arrrestano collezionista d'arte

Avevano chiesto 200 mila euro per restituire cinque brocche di cristallo di una preziosa collezione del Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich di Düsseldorf, rubate l'8 febbraio del 2000. Quelle cinque broc ...

Torino, ricatto al museo di Dusseldorf: carabinieri arrrestano collezionista d'arte cuneese

Avevano chiesto 200 mila euro per restituire cinque brocche di cristallo di una preziosa collezione del Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich di Düsseldorf, rubate l'8 febbraio del 2000. Quelle cinque broc ...

Avevano chiesto 200 mila euro per restituire cinque brocche di cristallo di una preziosa collezione del Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich di Düsseldorf, rubate l'8 febbraio del 2000. Quelle cinque broc ...Avevano chiesto 200 mila euro per restituire cinque brocche di cristallo di una preziosa collezione del Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich di Düsseldorf, rubate l'8 febbraio del 2000. Quelle cinque broc ...